Provincie weigert vergunning voor windmolens tussen Oostwinkel en Ronsele Joeri Seymortier

27 augustus 2020

17u02 1 Lievegem Er komen voorlopig geen windmolens tussen Oostwinkel en Ronsele in Lievegem. De provincie heeft de vergunningsaanvraag geweigerd.

De buurt had al meer dan 500 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek, en ook het gemeentebestuur van Lievegem had een negatief advies gegeven voor de komst van drie windturbines tussen Oostwinkel en Ronsele. Ondertussen heeft de provincie het dossier en de bezwaren bestudeerd, en werd er beslist om geen omgevingsvergunning toe te kennen.

Het voorgestelde project past volgens het onderzoek niet in de omgeving van het Schipdonkkanaal. De voorgestelde locatie past ook niet in het provinciaal windplan, niet in de synthesenota Streekplatform Meetjesland, en niet in het Windplan Vlaanderen. De as van de Keigatbossen en Het Leen is voor velen ook te waardevol.