Praga Khan en Buscemi vervangen Maxi Jazz op Rijvers Festival Joeri Seymortier

12 juli 2019

05u10 2 Lievegem Praga Khan en Buscemi vervangen in augustus zanger Maxi Jazz van de wereldgroep Faithless, op het Rijvers Festival in Zomergem.

Maxi Jazz stond op zondag 11 augustus op de affiche van Rijvers Festival, maar moest de hele zomertour afzeggen door ziekte. Rijvers Festival zocht een vervanger en pakt uit met een nieuwe dj-set: Praga Khan vs Buscemi. Ze beloven een unieke show waarin ze het muzikaal tegen elkaar opnemen. Ze brengen de allerbeste house, dance en elektronische muziek van de jaren 80 tot nu.

De set ‘Praga Khan vs Buscemi’ is gepland op zondag 11 augustus, op de Beats-stage. Dat is het grote dj-podium op Rijvers Festival. Die avond staat ook Clouseau al op de affiche.

Rijvers Festival vindt plaats op 9, 10 en 11 augustus. Er zijn nog altijd tickets te koop via www.rijversfestival.be of in de voorverkooppunten.