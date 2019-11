Politica’s leveren beha’s in voor goede doel Joeri Seymortier

16 november 2019

12u34 0 Lievegem Enkele vrouwelijke politica’s uit Lievegem hebben hun oude beha ingeleverd voor het goede doel, bij Lingerie La Luna in Waarschoot.

Onder andere schepenen Hilde De Graeve en Caroline Fredrick van CD&V doken in hun kast en haalden er enkele beha’s uit die ze niet meer dragen, en willen schenken aan vrouwen die het moeilijk hebben om gepaste lingerie te kopen. “De inzamelactie gebeurt heel de maand november, door 72 collega’s in heel Vlaanderen”, zegt Katia Thomas van La Luna. “We zitten halfweg de actiemaand en allemaal samen hebben we nu al meer dan 15.000 beha’s ingezameld. Ik ben blij dat ook vijf politica’s uit Lievegem de actie nu steunen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld drie beha’s in hun kast liggen hebben die ze niet dragen. Breng die binnen en wij maken er mensen gelukkig mee, die het budget niet hebben om gepaste lingerie te kopen.”