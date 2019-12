Peter Staelens sluit 2019 af met komische revue: twee uur typetjes, liedjes en dans Joeri Seymortier

09 december 2019

14u04 11 Lievegem Komiek Peter Staelens uit Waarschoot bij Lievegem sluit 2019 af met twee voorstellingen van zijn ‘Peter Staelens Revue 2019’, op 13 en 14 december in zijn thuisdorp.

Peter Staelens zorgt al meer dan tien jaar voor een eindejaarsshow in Waarschoot, goed voor twee uur lachen met typetjes, leuke liedjes en mooie dans. Dit jaar rekent Staelens tussen de sketches voor de dans op Fit2Dance uit Eeklo. “Voor die sketches staan Wim Vandevoorde, Niels De Zutter en de grote diva van het Meetjeslands toneel Magda Verminck aan mijn zijde”, zegt Peter Staelens. “Heel wat actuele onderwerpen worden goed onder de loep genomen. Ik kruip dit jaar in de rollen van verkoper, bedelaar en zelfs een kandidaat voor ‘Belgium’s got Talent’. Ook Samson komt vertellen over zijn afscheid bij Studio 100. Kortom, een avondje lekker genieten en lachen. De regie ligt in handen van Inge Stock.”

‘Peter Staelens Revue 2019’ vindt plaats in zaal De Kring in Waarschoot, op vrijdag 13 december en zaterdag 14 december telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro.

Reserveren: 0490/39.86.29.