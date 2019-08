Pasgehuwde Kimberly en Jonas vonden huis vol confetti, maar dienen dan toch geen klacht in: “Het was een grapje” Jeffrey Dujardin

27 augustus 2019

15u12 20 Lievegem Waren het dan toch de vrienden? Kimberly en Jonas gaan in elk geval geen klacht indienen, nadat er dit weekend in hun huis bergen papiersnippers werden rondgestrooid. H et koppel trouwde zaterdagmiddag, maar toen ze na het feest thuiskwamen, ontdekten ze de ravage. “Of het een grap van mijn vrienden is? Nee, dat kan niet”, zei Kimberly gisteren in tranen, en ze wilde een klacht indienen. Maar die komt er nu dus niet. Een tip leidde naar de daders.

Het pasgetrouwde koppel uit Waarschoot (Lievegem) kan met een opgelucht hart vertrekken op huwelijksreis. Het koppel trouwde zaterdagmiddag. Toen ze ’s nachts thuiskwamen ontdekten ze het interieur van hun huis onder de papiersnippers. Heel het huis was onder handen genomen: “De snippers zaten overal. In de kleerkasten, in de douche, tot zelfs in het brood. Alleen de kinderkamers en speelkamers bleven gespaard. Ik kwam nuchter terug van het feest, mijn man... die was ook snel nuchter.”

“We lieten het huis proper achter, alles op slot. En we hadden ook duidelijk gemaakt aan onze vrienden dat er niks met ons huis mocht gebeuren. Ik heb aan één persoon de sleutel gegeven van het huis en die vertrouw ik voor honderd procent”, vertelde Kimberly gisteren.

Gevoelig

Het bruidspaar besloot de politie erbij te halen en wilde een klacht indienen. Agenten zouden vandaag langskomen om die te noteren. Maar dan kwam er een tip binnen over de mogelijk dader(s). “En die tip bleek te kloppen”, zegt Kimberly vandaag. “We hebben met de personen een gesprek gehad. Het ligt gevoelig, daarom houden we het voor ons wie het was. Maar het bleek om een uit de hand gelopen grap te gaan”, zegt ze.

Het is een hele opluchting voor haar en haar familie. “Nu kunnen we met een gerust hart vertrekken op vakantie. Of ik nog klacht ga indienen? Nee, er was geen kwaad opzet. Maar ik zal nu toch twee keer nadenken voor ik nog iemand op zijn woord geloof.”

