Overal in Meetjesland duiken spreuken op: “Veerkracht van zorgverleners en hun senioren in de kijker zetten” Joeri Seymortier

05 oktober 2020

12u01 0 Lievegem Op heel wat plaatsen in het Meetjesland zie je spreuken verschijnen in het straatbeeld en op vensters. In het kader van de ‘tiendaagse van de geestelijke gezondheid’ zetten vooral zorgverleners spreuken op ramen van ouderen. Maar ook winkels en horecazaken springen mee op de kar. “Een positieve en hoopvolle noot in deze moeilijke tijden”, klinkt het.

Het idee komt onder andere van Logo Gezond+ om zo de geestelijke gezondheid in de kijker te zetten. In Lievegem zie je de spreuken alvast op de hoek van de Sportstraat met de Voetbalstraat. De kwieke senior Fabianna en haar thuisverpleegkundige Francoise zorgden daar voor positieve boodschappen op haar raam. “Ik wil hiermee de veerkracht van mijn cliënte Fabianna en haar buurt versterken”, zegt thuisverpleegster Francoise. “Maar ik wil ook aandacht vragen voor de veerkracht van mijn collega’s, de zorgverleners. We willen hen aanmoedigen en extra energie geven. Het verheugt me dat ook de ELZ Meetjesland, de samenwerking van alle eerstelijns-zorgverleners, deze boodschap mee stimuleert in de regio.”

Verschillende lokale besturen in het Meetjesland springen mee op de kar. “In Lievegem komen er in ontmoetingscentrum Kerkelare heel wat positieve spreuken en affiches. Ook liggen er in onze dorpsrestaurants veerkrachtige placemats met een vrolijke noot”, zegt Lievegems schepen Hilde De Graeve.

In Aalter worden de spreuken in het straatbeeld op openbare gebouwen en op de etalages bij handelaars geschreven. En daar kan je niet naast kijken. “Tot nu toe een groot succes”, vertelt schepen Luc De Meyer. “Meer dan veertig winkeliers hebben zich in Aalter reeds aangemeld voor een pakket met raamstiften en affiches.”

Ook in Kaprijke vind je spreuken op de etalageruiten van de handelaars. In Zelzate worden drie grote acties gedaan tijdens de ‘tiendaagse van de geestelijke gezondheid’. Schepen Geert Asman: “Allereerst zal de tentoonstelling ‘Hoe gaat het echt’ in de bib vanaf deze week te bezichtigen zijn. Daarnaast wordt op het Groenplein en Hoogbouwplein door Samenlevingsopbouw nog tot 10 oktober bijzondere aandacht besteed aan mentale veerkracht. Tot slot zal in WGC de Loods, onder veerkrachtige impuls van hun psychologe, de tiendaagse geanimeerd worden met spreuken en een dagelijks veerkrachtige filmpje op sociale media.”

Fit in je hoofd

In Eeklo reist Warme William rond naar jongeren, en krijgt het eigen personeel aandacht met een gelukskalender en een workshop ‘fit in je hoofd’. “Ook bij ons worden spreuken in het straatbeeld zichtbaar op openbare gebouwen en bij onze handelaars. Vaak geschreven door jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Onze inwoners krijgen tot slot ook blanco affiches toegestuurd om hun eigen spreuk op hun raam te hangen”, zegt schepen Danny Smessaert van Eeklo.

Info: www.samenveerkrachtig.be.