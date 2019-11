Oude jongensschool maakt plaats voor De Passage: 21 sociale huurappartementen, gemeenschapszaal en park in hartje Waarschoot Anthony Statius

15u48 0 Lievegem De oude jongensschool van Waarschoot maakt plaats voor het woonproject De Passage. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij realiseert er 21 sociale huurappartementen, een gemeenschapszaal, een park en een publieke doorgang - de passage- voor voetgangers tussen de Hugo Verriestlaan en de Patronagiestraat. De afbraakwerken zijn ondertussen gestart en men hoopt het project tegen eind 2021 af te hebben.

In het bijzijn van het gemeentebestuur van Lievegem gaf de Meetjeslandse Bouwmaatschappij (MBV) dinsdagochtend het startschot voor het woonproject De Passage. De afbraakwerken van de voormalige jongensschool in de Patronagiestraat zijn begonnen op 4 november en zodra alle gebouwen tegen de vlakte liggen verrijst er een volledig nieuwe woonsite in Lievegem, met een kostenplaatje van 4 miljoen euro.

“We bouwen voor Volkswoningen 21 sociale huurappartementen”, zegt Isabelle Verwilst van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij. “Van de 21 appartementen zijn er zes met één slaapkamer, twaalf met twee slaapkamers en drie geschikt voor andersvaliden. Alle appartementen beschikken over een groot terras of private buitenruimte, een lift en een inloopdouche. We kiezen voor kleinere appartementen omdat de nood bij de kleine gezinnen zeer hoog is. Momenteel staan er 175 kandidaten ingeschreven voor dit project en dit aantal zal nog groeien. Bij de appartementen zijn ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen voorzien en ook bovengronds zijn er nog een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers.”

Maar er komt meer dan enkel sociale huurwoningen. In 2011 kocht de toen nog zelfstandige gemeente Waarschoot de klaslokalen van de jongensschool, inclusief de turnzaal en de Kring. De turnzaal, ondertussen omgebouwd tot foyer, en de multifunctionele zaal de Kring blijven eigendom van de gemeente en in het nieuwe gebouw is nog extra publieke ruimte voorzien. “Een van de prioriteiten van ons meerjarenplan is het ondersteunen van verenigingen”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Daarnaast willen we er ook zijn voor iedereen. Met dit project slaan we twee vliegen in één klap. De MBV zorgt voor de bouw van 21 sociale huurwoningen én voor de bouw van lokalen voor de verenigingen. Dit idee hebben we te danken aan wijlen Ann Coopman, die nog steeds bij ons in gedachten is. Er komt een kook- en cateringklas, drie extra bergingen aan de Kring, een sanitair blok en een gemeenschapszaal van 90 vierkante meter, die in twee kan opgedeeld worden.”

Isabelle Verwilst vult aan: “Het project ontleent haar naam aan de publieke doorgang voor voetgangers die er komt tussen de Hugo Verriestlaan en de Patronagiestraat. Het klein park achteraan wordt ingericht als openbaar groen. Via een architectuurwedstrijd werden R2-architecten Kathy Locy en Reinald Verleye aangeduid als ontwerpers. De uitvoering van dit project werd via een openbare aanbesteding toevertrouwd aan de firma ACH-Bouw uit Antwerpen. Als het weer meezit, zal het project gebruiksklaar zijn eind 2021.”