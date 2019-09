Oude gemeenten Lievegem doen schuld met 26 miljoen euro zakken Joeri Seymortier

29 september 2019

11u15 0 Lievegem De oude gemeenten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem hebben de zes jaar voor de fusie voor maar liefst 26 miljoen euro aan schuldenafbouw gedaan.

De cijfers komen uit de laatste jaarrekening van de zelfstandige gemeenten, voor de fusie die op 1 januari van dit jaar startte. “Lovendegem, Waarschoot en Zomergem lieten in de periode van 2012 tot 2018 de schulden zakken van 39 miljoen euro naar 13 miljoen euro”, zegt schepen van Financiën Kim Martens (CD&V). “Samen maar liefst 26 miljoen schulden minder is een enorme inspanning. Het gaat om 13 miljoen euro door goed beheer van de drie gemeenten, en nog eens 13 miljoen euro schuldenafbouw door de fusiebonus vanuit Vlaanderen. Lievegem start dus met gezonde financiële cijfers. Met 516 euro schuld per inwoner zitten we ver onder het Vlaams gemiddelde van 1.021 euro per inwoner. Lievegem heeft daardoor de nodige financiële ruimte om de komende jaren te investeren in zijn dienstverlening, infrastructuur en verenigingen”, zegt schepen Martens nog.