Organisatoren Boombalfestival kiezen weekend 13 september voor ‘bubbelfeest’ Joeri Seymortier

21 augustus 2020

18u01 1 Lievegem De organisatoren van het gecancelde Boombalfestival in Lovendegem bij Lievegem gaan halfweg september nu toch voor een kleinschalig bubbelfeest.

“Na een half jaar corona weten we dat het kan: veilig samenkomen en genieten van muziek”, zeggen de organisatoren. “In de grote boomgaard van de Boterhoek in Lovendegem, onze geliefde stek van het Boombalfestival, is er veel ruimte voor bubbels allerhande. We zetten onze gezellige houten tafels en stoelen uit, we steken de sfeervolle guirlandes aan, en we laten het betere bier en andere goddelijke dranken uit de tap stromen. We kiezen vrijdagavond 11 september, zaterdagavond 12 september, en zondag 13 september overdag. Genieten doen we vanop onze stoel. Dansen is leuk, maar dat houden we voor een andere keer. We selecteerden de crème de la crème van de Belgische folkscène. Allemaal muzikanten die er keihard naar uitkijken om weer op een podium te staan.”

Kaarten kosten 15 euro per dag. Slechts een beperkt aantal plaatsen. Reserveren is verplicht. Info: www.event-tickets.be.