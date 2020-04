Oproep in Lievegem: shop lokaal, organiseer zondag thuis een barbecue, en zet om 15 uur ‘Leef’ van André Hazes keihard op Joeri Seymortier

16u45 4 Lievegem Enkele Lievegemnaren roepen op om zondag een E-barbecue te organiseren ‘in uw kot’. Zondag om 15 uur moet iedereen in Lievegem de hit ‘Leef’ door de boxen doen knallen.

Anthony Boussy, Christophe Roaen, en Vincent Laroy van het team Kontent zagen op hln.be dat het zondag 20 graden wordt, en blijven niet bij de pakken zitten. “Laat alle Lievegemnaren samen een E-barbecue organiseren in hun kot”, zegt Vincent Laroy. “Zondag 5 april is van ons! Vanuit de tuin, vanop het balkon of gewoon vanuit uw woonkamer toosten we op het leven en vergeten we heel even corona. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk bij de handelaars van Lievegem te bestellen, zondag je schoonste kleren aan te trekken, en zelfs een laagje make-up op je gezicht te leggen. Zondag mag je schitteren. Zet dan een videocall op en laat je vrienden en familie massaal meegenieten van je eigen tuinfeest. Zo steunen we de lokale handelaars, en halen we inwoners van Lievegem uit hun kot. Om 15 uur stipt laten we ‘Leef!’ van Andre Hazes uit ieders boxen knallen, voor alle handelaars en voor ons ‘Lievelingen’.”