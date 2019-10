Opnieuw aanvraag voor kippenkwekerij aan Stuiver en Stoktevijver Joeri Seymortier

07 oktober 2019

Lievegem Er wordt voor de derde keer een aanvraag ingediend voor de bouw van een kippenkwekerij aan de Stuiver en Stoktevijver in Lievegem.

De aanvraag is wel nieuw en gaat nu over twee kleine stallen voor een bioboerderij, met in totaal 9.600 kippen, natuurlijke verluchting en buitenloop. “Dat klinkt allemaal goed, maar het is zand in onze ogen strooien”, vreest Fons Standaert van actiecomité Lieve-r-zuiver. “Als we naar de historiek van de aanvragen kijken, is de kans groot dat deze aanvraag enkel tot doel heeft op die plaats te kunnen starten met een bedrijf dat de vorige bezwaren omzeilt. Waarom wij dat denken? Omdat er op de plannen ook een grote loods staat, die niet in verhouding staat tot de vermelde activiteiten.”

Bij de vorige aanvraag ging het om een vergunning aan voor een nieuw bedrijf voor 56.000 slachtkuikens. Deze aanvraag werd geweigerd door de Deputatie van de provincie en door de minister. De aanvrager ging tegen beide beslissingen in beroep, maar de definitieve uitspraak is er nog niet . “Ook deze aanvraag legt een hypotheek op de schitterende ongerepte open ruimte, gelegen tussen de Lieve en Het Leen”, zeggen de actievoerders. “De geurhinder van dit bedrijf zal misschien meevallen, toch komt die bovenop de geurhinder die het bestaande bedrijf nu al veroorzaakt. Er wordt ook gesproken over een hoevewinkel, en dat zal ongetwijfeld meer autoverkeer veroorzaken. Wij zijn van plan om opnieuw alles te doen om dergelijk bedrijf te voorkomen. We roepen de buut op om bezwaarschriften te schrijven”, zegt Fons Standaert nog.