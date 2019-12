Op zoek naar kinderopvang in Lievegem? Gemeente helpt je vanaf 2020 verder Joeri Seymortier

15u13 5 Lievegem De fusiegemeente Lievegem wil vanaf 2020 starten met een gemeentelijke loket voor kinderopvang.

Het loket moet een neutraal informatie- en ondersteuningspunt worden voor ouders in Lievegem die op zoek zijn naar kinderopvang. Die zoektocht verloopt vandaag soms moeilijk, en net daar wil de gemeente nu bij helpen. “Het loket zal samenwerken met een netwerk aan organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Het is goed dat we dat als gemeente kunnen bundelen, en de jonge ouders zo een overzicht kunnen geven van alles wat mogelijk en beschikbaar is. We bundelen zowel organisaties die kinderopvang aanbieden, als organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang hebben.”

De gemeente Lievegem krijgt volgend jaar 4.345 euro steun van Kind en Gezin om het loket Kinderopvang op te starten.