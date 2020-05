Op de vooravond van de ‘Dag van de Vrede’: Vredesplein Vinderhoute gaat open na renovatie Joeri Seymortier

07 mei 2020

14u03 0 Lievegem Het Vredesplein in Vinderhoute bij Lievegem is vernieuwd en wordt op vrijdag 8 mei weer opengesteld. Niet toevallig op de ‘Dag van de Vrede’.

De werken zijn half januari gestart en konden ondanks de coronacrisis toch afgewerkt worden. “Op vrijdag 8 mei, V-dag, kan het Vredesplein terug opengesteld worden”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “Met de eerdere heraanleg van de Brugstraat en Pastoor Moernautstraat, en nu ook het Vredesplein, wordt Vinderhoute nog aantrekkelijker. Het volledige kruispunt werd opgebroken en heraangelegd. Een deel van de oude betonbaan die leidde naar de vroegere Bierstalbrug, werd verwijderd en wordt vervangen door groen. In het deel tussen de Brugstraat en de Drongensesteenweg werd er aan beide zijden van de rijweg een nieuw breed fietspad in asfalt aangelegd. Op het plein werd ook een Vredesboom geplant, en begin juni worden er ook nog twee zitbanken en een picknicktafel geplaatst. Grote delen van het Vredesplein werden ingezaaid met gras maar in het najaar zal het plein een echt groene aanblik krijgen door het aanplanten van hagen, heesters en bomen.”

De totale kostprijs van de werken is 556.754 euro, waarvan 450.994 euro via Intervia en 105.759 via Aquario.