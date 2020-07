Ook Rijvers Festival Bubble gaat niet door: “Veiligheid en voorzichtigheid staat voorop” Joeri Seymortier

28 juli 2020

05u00 0 Lievegem De organisatoren van Rijvers Festival Bubble in Lievegem hebben maandagavond laat beslist dat de organisatie van 2020 niet doorgaat.

De coronacijfers zijn weer slecht, en dat zorgt voor strengere regels in augustus. Het gewone Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem was al vervangen door het kleine broertje Rijvers Festival Bubble, maar ook dat gaat nu niet door. “Omdat veiligheid en voorzichtigheid altijd voorop staan voor ons, hebben wij besloten om ook Rijvers Festival Bubble niet te laten doorgaan”, laten de organisatoren weten. “Omdat het aantal besmettingen nog altijd stijgt, lijkt ons dat op dit moment de verstandigste keuze. Wie al tickets heeft gekocht, gaan we uiteraard volledig terugbetalen. Hoe we dat gaan doen, laten we zo snel mogelijk weten. We hopen op begrip van iedereen. Draag goed zorg voor jezelf en voor elkaar. Samen slaan we ons erdoor.”