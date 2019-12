Ontspannen tijdens toetsenperiode? Yoga in basisschool De Zandloper Joeri Seymortier

13 december 2019

10u39 0 Lievegem De kinderen van de GO!-basisschool De Zandloper in Zomergem bij Lievegem gebruiken yoga om te ontspannen tijdens de drukke toetsenperiode.

December is ook in lagere scholen een drukke periode, met de toetsen op het einde van de eerste helft van het schooljaar. De juffen van de Julesklas uit de kleuterafdeling en die van het vierde leerjaar van De Zandloper in Lievegem, slaan de handen in elkaar om yoga te geven. “De ervaren peuters en kleuters hielpen de leerlingen van het vierde leerjaar te ontspannen tijdens deze drukke toetsenperiode. En genieten deden ze”, zegt directeur Bérénice Noé.