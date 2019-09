Ongeval met vlucht in Oostwinkeldorp Jeroen Desmecht

29 september 2019

13u41 2 Lievegem Een geparkeerde wagen liep in de nacht van 27 op 28 september zware schade op na een ongeval met vlucht.

Over de exacte omstandigheden van het ongeluk is voorlopig weinig geweten. Een - vermoedelijk groot - voertuig kwam in aanrijding met de geparkeerde auto in Oostwinkeldorp. Bij het incident vielen geen gewonden, maar de schade aan het voertuig is groot.