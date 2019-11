Oeps. Toneelgezelschap speelt ‘De kat in de kelder’... paar kilometer verder spelen ze hetzelfde stuk: “Niet erg, maar we gaan wel beter afspreken” Joeri Seymortier

09u23 6 Lievegem Toneelclub Podium in Lovendegem gaat op vrijdag 29 november in première met het stuk ‘De kat in de kelder’. Zomergem speelt binnen enkele weken hetzelfde stuk.

Zomergem en Lovendegem zijn door de fusie nu dezelfde gemeente Lievegem, maar bij de toneelverenigingen loopt het toch nog mis. Zowel in Lovendegem als in Zomergem staat hetzelfde stuk op de affiche. “We wisten het niet van elkaar”, klinkt het bij de twee verenigingen. “Eigenlijk is dat niet zo erg. Maar vanaf nu gaan we wel duidelijker afspreken op voorhand.”

In Zomergem is het nog wachten tot de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Lovendegem is eerst en gaat vrijdag al in première. Het stuk vertelt het verhaal van een kansarm gezin De Cat, dat tijdelijk in een huis mag logeren waarvan de kelder grenst aan een bankfiliaal. Dat zorgt voor dolkomische situaties.

Er wordt gespeeld in de zaal in de Kasteeldreef 75 in Lovendegem, op vrijdag 29 en zaterdag 30 november, en ook op zondag 1 december. Ook nog op 6, 7 en 8 december. Op vrijdag en zaterdag om 20 uur en op zondag om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

Info: 0478/45.25.56 of www.podiumlovendegem.be.