Nostalgie na de fusie: broer en zus hangen oud Waarschoot-bord in de tuin Joeri Seymortier

10 september 2019

10u22 0 Lievegem Broer en zus Louis en Joke De Clercq uit Waarschoot hebben een oud gemeentebord van Waarschoot in hun tuin gehangen.

Het voorbije weekend was het kermis in Waarschoot. Net zoals eerder in Zomergem en Lovendegem werden enkele oude gemeenteborden geveild voor het goede doel. Nu alle oude borden vervangen zijn door de nieuwe van fusiegemeente Lievegem, zijn de oude gemeenteborden verzamelitems geworden. “We zijn blij dat we een bord op de kop konden tikken”, zeggen Joke en Louis. “Als we nu in onze tuin zitten en naar het Waarschoot-bord kijken, kan onze dag niet meer stuk.”

De borden werden per opbod verkocht op de kermis. “Alles samen heeft de veiling van zeven borden 2.155 euro opgebracht”, zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). “Het bedrag gaat integraal naar het goede doel, maar dat moet nog gekozen worden.”