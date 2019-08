Nomi (12) houdt festivalterrein proper terwijl stiefpapa de pannen van het dak speelt Kristof Vereecke

11 augustus 2019

12u31 0 Lievegem Gewapend met een afvalprikker en een zak van Zeeman vol lege bierbekertjes schuimen Nomi Verhaeghen (12) en haar beste vriendin Laure Depaepe (12) uit Wondelgem het festivalterrein van Rijvers Festival af. “Mijn stiefpapa is DJ Face. Terwijl hij op het podium staat, houden wij het festivalterrein proper”, lacht Nomi.

Vanaf volgend jaar mogen festivals geen drank meer serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflessen. Zo wil de Vlaamse regering de verspreiding van plastic afval in het milieu terugdringen. Dit jaar waren er wel nog plastic bekertjes op Rijvers Festival. Toch was er op het festivalterrein amper afval te vinden. “We voorzien voldoende afvalpunten. Daarnaast bieden we ook gratis jetons aan voor mensen die vijftig bekertjes binnen brengen in ons recyclagepunt”, klinkt het bij de organisatie.

Draaimolen

En zo maakten heel wat kinderen er een sport van zoveel mogelijk bekers te verzamelen tijdens Rijvers Festival. Ook Nomi Verhaeghen en Laura Depaepe uit Wondelgem. “Mijn stiefpapa ‘DJ Face’ is aan het draaien op de Beats Stage”, vertelt Nomi. “Terwijl hij de pannen van het dak draait, ruimen wij bekertjes op. We vinden dat belangrijk voor het milieu. Met de jetons die we in de plaats krijgen, gaan we dan op de draaimolen. Dit is voor mij sowieso het leukste festival van het jaar. Waar anders vind je een draaimolen?”