Nog tickets voor RF Bubble: “Mensen zijn vooral blij dat er iets gebeurt, op een verantwoorde manier” Joeri Seymortier

22 juli 2020

10u27 0 Lievegem De organisatoren van De organisatoren van Rijvers Festival Bubble in Lievegem zijn afgelopen weekend gestart met de voorverkoop. Er zijn nog tickets.

Het gewone Rijvers Festival kan er niet komen, maar de organisatoren pakken op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus toch uit met RF Bubble. Er zijn op de twee dagen telkens twee sessies voor 200 bezoekers. Het wordt een zittende DJ-beleving, helemaal volgens de huidige coronanormen.

“De voorverkoop is gestart en loopt heel goed, voor elke sessie”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “We krijgen zoveel enthousiaste reacties. Mensen zijn vooral blij dat er iets gebeurt, op een verantwoorde manier. Sommige mensen wachten wel op de eerstkomende Veiligheidsraad, nu donderdag. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. We houden daarom nog tickets beschikbaar.”

Er worden nu 200 tickets per sessie verkocht. Of dat er in augustus 400 zouden mogen worden is zeer onzeker. “Voor alle duidelijkheid: we houden ons sowieso aan de aantallen van de Veiligheidsraad. We hebben ook groen licht van de Vlaamse overheid via de zogenaamde Covid-matrix. We kijken in ieder geval geweldig uit naar Bubble. Dat wordt ook voor ons het verantwoorde, paradijselijke zomermoment op onze geheime locatie.”

Kaarten: www.rijversfestival.be.