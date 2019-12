Nog geen enkele artiest gekend, maar Rijvers Festival start nu al met voorverkoop tickets 2020: “Het ideale eindejaarscadeau!” Joeri Seymortier

06 december 2019

10u03 9 Lievegem Rijvers Festival in Lievegem heeft nog geen enkele artiest voor de editie 2020 bekendgemaakt, maar toch wordt dinsdag al gestart met de voorverkoop van de eerste tickets.

Wie er op 7, 8 en 9 augustus 2020 komt optreden op Rijvers Festival in Zomergem is nog een groot vraagteken, maar toch wordt vanaf dinsdag 10 december gestart met de voorverkoop van de tickets. Het gaat om een nieuwe formule: de zogenaamde ‘Magic Tickets’. “We lanceren een speciale actie voor de kerst- en nieuwjaarsdagen”, zegt Frederik Verhasselt van Rijvers Festival. “Voor het eerst kan je nu al weekendtickets kopen. Het gaat om ‘Magic Tickets’. Concreet krijg je daarmee per ticket toegang voor het hele weekend, en een gratis cava of frisdrank. Eén van de gelukkigen maakt ook kans op een vip-ontmoeting met een topartiest op de affiche. Die winnaar wordt door loting bepaald.”

Magic Tickets zijn goed voor drie dagen toegang, een gratis glas bubbels, én kans op een ontmoeting met jouw idool. Frederik Verhasselt, Rijvers Festival

De namen van de affiche 2020 geven de organisatoren nog niet vrij. Maar wie Rijvers Festival zegt, weet dat het opnieuw om de absolute toppers zal gaan. “We zijn volop in onderhandeling met topartiesten”, zegt Frederik Verhasselt. “We hopen dat de mensen ondertussen weten wat ze kunnen verwachten. En wat zeker is: we gaan voor een nog magischer sfeer. ‘Share the magic’ is onze slogan. Wie komt, zal dus nog meer betoverd worden.”

Praktisch

De Magic Tickets kosten 68 euro voor volwassenen, voor drie dagen lang feest. Kinderen tot 12 jaar betalen 30 euro. Wie kleiner is dan 95 centimeter, komt er gratis in. Je kan de tickets meteen afprinten en dus ook meteen schenken als nieuwjaarscadeau. Wie de Magic Tickets van Rijvers Festival wil kopen, kan vanaf dinsdag 10 december om 7 uur ’s ochtends terecht op de site www.rijversfestival.be.