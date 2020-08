Nieuwe school Vinderhoute klaar tegen Pasen volgend jaar: “Na 159 jaar komt dit geen dag te vroeg” Joeri Seymortier

25 augustus 2020

12u30 2 Lievegem Volgende week start het nieuwe schooljaar, maar in de gemeentelijke basisschool van Vinderhoute, bij Lievegem, zal dat nog altijd in de tijdelijke noodschool gebeuren. In de Vredesdreef gaat de bouw van de nieuwe school vlot. De aannemer moet eind februari volgend jaar klaar zijn met de werken, zodat de leerlingen ten laatste tegen Pasen 2021 moeten verhuizen. “De oude chalets zijn ondertussen verdwenen en de bouw van de nieuwe school gaat vlot”, klinkt het.

Volgend jaar viert de gemeentelijke basisschool van Vinderhoute haar 160ste verjaardag en dat zal gebeuren met een nieuwbouw. Dat er momenteel volop gebouwd wordt, is niet evident. Jarenlang werd een gerechtelijke procedure gevoerd tegen een buur die de bouwplannen probeerde tegen te houden. Maar die problemen zijn nu achter de rug, dus wordt er volop getimmerd en gebouwd.

“De opleverdatum voor onze nieuwe school is nu vastgelegd op 25 februari 2021”, zegt directeur Lode Wytynck. “Normaal gezien zou de kerstvakantie haalbaar geweest zijn, maar corona heeft toch voor enkele weken vertraging gezorgd. We moeten nu ook nog het weer van deze winter afwachten, want ook dat kan nog stokken in de wielen steken. Ondertussen is de aannemer gestart met de vensters in de nieuwbouw te steken, dus 25 februari volgend jaar moet haalbaar zijn. Met de oplevering van de bouw, is de school natuurlijk niet instapklaar. Daarom mikken we op de paasvakantie van volgend jaar voor de verhuis, zodat de kinderen hun laatste trimester nog in de nieuwe school kunnen doorbrengen.”

We zijn een nieuwe vleugel aan het bouwen met zes klaslokalen en twee zorglokalen. Ook in de nieuwe school blijven we gaan voor één klas per leerjaar Chris De Wispelaere, schepen CD&V

De bouw van de nieuwe school van Vinderhoute werd al voorbereid voor de fusie, in het zelfstandige Lovendegem. “De klassen waren uitgeleefde chalets die niet meer van deze tijd waren”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “We hebben de chalets gesloopt en zijn nu een nieuwe vleugel aan het bouwen met zes klaslokalen en twee zorglokalen. Ook in de nieuwe school blijven we gaan voor één klas per leerjaar. Er komt ook nieuw sanitair en een polyvalente zaal die als turnzaal en als muzische ruimte kan worden gebruikt. We hebben ook de weide recht over de school kunnen kopen, dat wordt een mooie groene open speelruimte voor onze 130 kinderen.”

2,8 miljoen euro

De nieuwe school kost 2,8 miljoen euro, waarvan Lievegem zelf ongeveer een miljoen moet betalen. “Ook het oude schoolhuis wordt onder handen genomen”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Dat wordt een mooie stek voor onze buitenschoolse schoolopvang. Het gebouw was ooit de directeurswoning en vroeger nog de bibliotheek van Vinderhoute. Het is goed om de kinderopvang dicht bij de school te kunnen houden, pal in het dorp van Vinderhoute. We zijn trots op dit project dat het dorpsgevoel hier zeker nog zal versterken”, zegt schepen Fredrick nog.