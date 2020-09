Nieuwe opstelling door corona: kermis Waarschoot neemt uitzonderlijk ook deel Schoolstraat in Joeri Seymortier

10 september 2020

10u25 0 Lievegem De kermis van Waarschoot neemt dit weekend uitzonderlijk ook een deel van de Schoolstraat in.

Van vrijdag 11 tot en met maandag 14 september viert Waarschoot kermis. Omdat de kramen iets verder uit mekaar moeten staan, zijn er aanpassingen. Die hebben ook invloed op het verkeer in het dorp. “Bij uitzondering wordt een deel van de Schoolstraat ingenomen”, zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). “Daardoor zal in de Schoolstraat van vrijdag tot en met maandag geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.”

Handelszaken blijven bereikbaar in de richting afkomstig van N9. Vanaf de dorpskern wordt een omleiding voorzien via de Leest richting N9. “Wegens de mogelijke drukte rond het dorpsplein wordt gedurende het kermisweekend een zone 30 ingelast vanaf de Metaalstraat tot de verkeersdrempel in de Kerkstraat”, zegt schepen Haegeman nog.

Info: www.lievegem.be.