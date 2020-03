Nieuwe namen Rijvers Festival: Niels Destadsbader, Kapitein Winokio, en Cleymans en Van Geel Joeri Seymortier

02 maart 2020

08u39 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem maakt nieuwe namen bekend voor het festival. Niels Destadsbader komt terug met liveband, net als Cleymans en Van Geel, Kapitein Winokio en de internationale dj Dr. Lektroluv.

Rijvers Festival kon al André Hazes, Snelle en De Kreuners bekend maken voor de openingsavond op vrijdag. Op zaterdag komt daar nu Niels Destadsbader met liveband bij. Niels doet deze zomer maar een beperkt aantal optredens, en daar zit Rijvers Festival dus bij. “Niels is op dit moment de artiest die Sportpaleizen doet vollopen”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Dat de publiekslieveling van Vlaanderen opnieuw naar Rijvers Festival wil komen, maakt ons gelukkig. Net voor Niels staat dat andere populaire duo op de zogenaamde Stars Stage: Jelle Cleymans en Jonas Van Geel. Een duo waar het brede publiek van gaat smullen. Ook voor de kleinsten investeren we in kwaliteit: met kapitein Winokio halen we straf kindertheater binnen.”

Tenslotte kondigt Rijvers Festival ook een bekende dj aan: Dr. Lektroluv. In een flitsende show laat ‘de legendarische man met het groene masker’ topschijven van toen en nu samensmelten. Er komen binnenkort nog namen bij voor Rijvers Festival, dit jaar op 7, 8 en 9 augustus. Op dit moment zijn weekendtickets te koop via www.rijversfestival.be .