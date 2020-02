Nieuwe kledingzaak Amuse Toi: mooie kledij met duurzaam strikje Joeri Seymortier

14 februari 2020

14u44 0 Lievegem Dit weekend opent Marlies Van Hoecke (33) uit Lembeke haar dameskledingzaak Amuse Toi in de voormalige kapperszaak van Paul Vermeulen in Waarschoot.

In de nieuwe kledingzaak staat lokaal en duurzaam winkelen voorop. “In de rekken van Amuse Toi hangt voornamelijk Scandinavische kledij, van merken die stappen zetten in de richting van duurzaam ondernemen”, zegt Marlies Van Hoecke. “Er wordt gewerkt met merken die kiezen voor eerlijke arbeidsomstandigheden, en met ecologisch materiaal. De accessoires en schoenen van Amuse Toi zijn Belgisch, en er zijn leuke hebbedingetjes die door creatieve mensen uit het Meetjesland gemaakt worden. Wij kozen ook voluit voor een lokale samenwerkingen voor bijvoorbeeld de inrichting van de winkel, aangeboden dranken en het kassasysteem. Wij zijn zeker nog geen 100 procent duurzame kledingzaak, maar met alle kleine stappen samen kunnen we een wereld van verschil maken.”

Je vindt Amuse Toi in de Hendrik Consciencelaan 48/1 in Waarschoot bij Lievegem.

Info: www.amusetoi.be.