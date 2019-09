Nieuwe camera’s op vier plaatsen in Lievegem: N9, N461, Koudekeuken en ‘t Hand Joeri Seymortier

15 september 2019

10u05 4 Lievegem Er komen nieuwe ANPR-camera’s op vier locaties in Lievegem.

ANPR-camera’s zijn camera’s die nummerplaten van voorbijrijdende wagens kunnen scannen en lezen. Ze worden niet alleen ingezet in de strijd tegen snelheidsduivels, maar ook om criminelen en geseinde wagens op te sporen. In Lievegem komen de extra camera’s op de N461 in Zomergem, in Nekke en de Gentweg, op de N9 tussen Eeklo en Waarschoot, in de Koudekeuken tussen Waarschoot en Oostveld, en ook in ‘t Hand tussen Sleidinge en Waarschoot.

“De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem investeert verder in camerabewaking”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit Lievegem. “Bedoeling van de ANPR-camera’s is dat men geseinde auto’s onmiddellijk kan herkennen bij het binnenrijden van de zone. We willen de criminaliteit en diefstal op die manier aanpakken. In Deinze en Zulte investeerden we eerder op het jaar al in nieuwe camera’s. Nu sluiten we nog een deel van de zone met camera’s in Lievegem. Zo bouwen we op termijn aan één cameraschild voor de hele politiezone.”