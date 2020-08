Nieuw popkoor Bon Ami gaat nu toch van start: repetities verplicht met mondmasker Joeri Seymortier

30 augustus 2020

11u21 1 Lievegem Het nieuwe popkoor Bon Ami in Lievegem gaat nu toch van start, en plant op 17 september een eerste coronaproof repetitie.

Het nieuwe popkoor moest eigenlijk dit voorjaar al uit de startblokken schieten, maar door corona werd alles on hold gezet. Op 17 september is er nu wel een eerste repetitie in de kerk van Beke, maar die is al meteen volzet.

“Koor Bon Ami wil mensen samen brengen om te zingen, maar we willen ons ook als popkoor op de muzikale kaart zetten”, zegt voorzitter Johan Vermeire. “Onze ambitie? Wekelijks zangplezier, maar ook enkele optredens per jaar en eventuele samenwerking met andere muziekverenigingen. Iedereen is welkom, zowel mannen als vrouwen. Je hoeft geen noten te kunnen lezen en koor- of zangervaring is ook niet nodig.”

De eerste repetitie is meteen volzet, maar wie wil kan nog op een wachtlijst. Elke donderdagavond repetitie onder leiding van Lievegemnaar en muzikant Jacob Vermeire. “De repetities zullen volledig coronaproof verlopen. Er wordt vier vierkante meter per persoon voorzien, en een mondmasker dragen is verplicht gedurende de volledige repetitie. Daarnaast wordt er voldoende ontsmettingsgel voorzienen zijn er maximum 50 personen toegelaten per repetitie.”

Info: info@koorbonami.be of 0472/72.51.69.