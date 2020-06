Negatief advies voor windmolens tussen Oostwinkel en Ronsele (maar provincie moet uiteindelijk beslissen) Joeri Seymortier

03 juni 2020

12u19 10 Lievegem Het schepencollege van Lievegem geeft een negatief advies voor de plaatsing van drie windturbines tussen Oostwinkel en Ronsele.

De buurt had al voor meer dan 500 bezwaarschriften gezorgd tijdens het openbaar onderzoek (dat lees je hier). Het is uiteindelijk de provincie die zal beslissen, maar het gemeentebestuur van Lievegem zet alvast het licht op rood met een negatief advies. “Het voorgestelde project past niet in de omgeving van het Schipdonkkanaal, dat geen functioneel maar eerder een groen en recreatief karakter heeft”, zegt schepen Guy De Neve (Open Vld). “De voorgestelde locatie past ook niet in het provinciaal windplan, niet in de synthesenota Streekplatform Meetjesland, niet in het Windplan Vlaanderen. De as van de Keigatbossen en Het Leen is te waardevol. De te verwachten slagschaduw en de geluidsoverlast wordt in de aanvraag ook onderschat. Er is nog een hele lijst met argumenten, waarom wij een negatief advies geven. We zullen dat dan ook goed argumenteren bij de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt de schepen nog.