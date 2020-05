Naar zakenkantoor Solvas? Eerst koorts meten met intelligente scanner Joeri Seymortier

11 mei 2020

15u26 0 Lievegem Bank, verzekeraar en vastgoedmakelaar Solvas uit Lievegem en Aalter meet de koorts van iedereen die vanaf nu het kantoor binnen stapt. Dat gebeurt met een intelligente koortsscanner.

Bij Solvas nemen ze een opmerkelijke veiligheidsmaatregel. Voor je binnen kan en mag in het zakenkantoor, moet je in de inkomhal eerst voorbij de ‘Scantemp’. “Dat is een intelligent toestelletje dat detecteert of iemand koorts heeft, en dus mogelijk met het virus coronavirus besmet is”, zegt CEO Dominique Willems. Hoe de Scantemp werkt? Bezoekers nemen plaats voor een camera die uitgerust is met artificiële intelligentie en aan de hand van een infraroodsysteem je koorts meet: binnen de 0,2 seconde, en tot op 0,3 graden nauwkeurig. De gescande persoon krijgt meteen te horen of hij koortsvrij is of niet. Vanaf 37,3 graden gaat een alarmbelletje af. We willen met de Scantemp zowel personeelsleden als klanten beschermen. Daarom mag enkel wie koortsvrij is, onze kantoren nog binnen.”

Als financiële partner van heel wat kmo’s verkoopt Solvas de Scantemp ook aan bedrijven. Solvas sloot daarvoor een exclusieve deal af met de ontwikkelaar.