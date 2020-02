Na Snelle en André Hazes Live: nu ook De Kreuners op Rijvers Festival Joeri Seymortier

14 februari 2020

14u00 0 Lievegem De Kreuners hebben vrijdag hun festivalkalender voor de zomer 2020 bekend gemaakt, en ook het Rijvers Festival in Zomergem mag Walter Grootaers en co dit jaar ontvangen.

De Kreuners komen naar de openingsavond van vrijdag 7 augustus. Met een nieuwe show, vol van hun grootste hits. Eerder werden ook al de namen van Snelle en André Hazes bekend gemaakt, dus de editie 2020 belooft weer te knallen. “De Kreuners doen tijdens de zomer een festivaltour en daar hoort naast onder andere SuikerRock ook Rijvers Festival bij”, zegt Frederik Verhasselt. “Twee jaar geleden waren De Kreuners ook bij ons te gast. En weet je wat het fijne is? Ze vonden het zo cool en hadden zo’n stevige klik met ons festival, dat ze zelf ook heel graag opnieuw naar Rijvers Festival wilden komen. Dat alleen al op onze openingsavond: én De Kreuners, én Snelle, én Hazes, én verschillende top dj’s. Dat bewijst dat we opnieuw willen gaan voor een topfestival met heel veel variatie en beleving. We willen graag knallen vanaf de eerste seconde.”

Rijvers Festival wil op 7, 8 en 9 augustus als ‘magisch festival’ een heel weekend lang de favoriete bestemming van elke vakantieganger zijn. Er volgen nog topnamen. Momenteel zijn enkel de weekendtickets te koop: www.rijversfestival.be