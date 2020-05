N-VA wil Lievegembon voor elke inwoner: “Bedankje om in ons kot te blijven” Joeri Seymortier

07u48 0 Lievegem N-VA Lievegem wil dat de gemeente een Lievegembon geeft aan elke inwoner, om zo de gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten.

Lievegem pakte vorige week uit met een herstelplan van een half miljoen euro. N-VA wil vanuit de oppositie constructief meewerken. “We zijn verenigd in hetzelfde doel om de Lievegemnaar zo goed mogelijk te ondersteunen”, zegt Maikel Parmentier (N-VA). “Er staan echt goede zaken in het herstelplan. Vanuit N-VA wordt ook het voorstel gelanceerd om aan de inwoners een Lievegembon of een horecabon te schenken. De zelfstandigen krijgen zo een duwtje in de rug, en de inwoners een bedankje voor het redden van mensenlevens door ‘in hun kot’ te blijven. Ons voorstel werd positief onthaald door de meerderheid, en zal in samenspraak met de ondernemers nader onderzocht worden. Er zal ook bekeken worden of de geldigheid van reeds uitgegeven bonnen verlengd kan worden. Door het verplicht sluiten van vele zaken, konden de bonnen lange tijd niet ten volle benut worden. Daar is niemand bij gebaat.”

N-VA blikt ook vooruit naar de zomermaanden. “Aangezien vele inwoners hun vakantie dicht bij huis zullen doorbrengen, lijkt het ons een goed idee de toeristische troeven van Lievegem extra onder de aandacht te brengen. Dat kan in samenwerking met Toerisme Meetjesland”, zegt Maikel Parmentier nog.