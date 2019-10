N-VA Lievegem: “Snel lessen trekken uit bevolkingsenquête” Joeri Seymortier

20 oktober 2019

10u50 0 Lievegem N-VA Lievegem vraagt het gemeentebestuur om snel lessen te trekken uit de resultaten van de bevolkingsenquête die gehouden werd.

Meer dan duizend inwoners van Lievegem gaven hun mening over de nieuwe fusiegemeete. De resultaten kon je hier eerder deze week al lezen. “Ons viel het op dat er veel verschillen zitten tussen de deelgemeenten”, zegt Michael Parmentier van N-VA. “Zo is bijvoorbeeld 80 procent van Waarschoot tevreden over het aanbod aan openbaar vervoer, terwijl dit in Lovendegem slechts 40 procent is. Ook op de vraag of er in de buurt voldoende groene en open ruimte is om te wandelen, valt een opmerkelijk verschil op. In Zomergem vinden 71 procent van de mensen van wel, in Lovendegem 57 procent en in Waarschoot 56 procent. De helft van de inwoners kiest ook nog voor ‘gescheiden’ nieuwjaarsrecepties in de drie dorpen. Vraag is wat dit zegt over het fusiegevoel en of het bestuur deze voorkeur bijgevolg best volgt of niet. Pro’s en contra’s bij de vleet.”

Ook opvallend in de enquête is dat de inwoners hun wijkagent amper persoonlijk kennen. “Het lijkt ons aangewezen hier actie te ondernemen. De digitale tijd waarin we leven biedt daarbij ongetwijfeld heel wat mogelijkheden”, zegt Parmentier nog.