Motard en autobestuurder afgevoerd na botsing op Grote Baan (Lievegem) Sam Ooghe

05 juni 2019

14u43 3 Lievegem Bij een verkeersongeval op de Grote Baan in Lievegem zijn dinsdagnamiddag twee gewonden gevallen.

Een 38-jarige man was gisteren met zijn motorfiets vanuit Gent onderweg in de richting van Eeklo, toen het iets na 16 uur misliep. Een 34-jarige bestuurster van een personenwagen, die uit Eeklo kwam en dus in de omgekeerde richting reed, wilde de Oostveldkouter inslaan. Daarbij kwam het tot een botsing. Beide bestuurders raakten door de impact gewond. Ze werden naar het AZ Sint-Lucas gebracht. Geen van beiden verkeerde daarbij in levensgevaar.