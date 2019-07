Mortuarium op kerkhof van Lovendegem komt in privéhanden Joeri Seymortier

28 juli 2019

11u29 4 Lievegem Het mortuarium op het kerkhof van Lovendegem komt in handen van de privé.

Lovendegem is samen met Zomergem en Waarschoot opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Lievegem. In de nieuwe gemeente wordt zoveel mogelijk gelijkgeschakeld. “Lovendegem had nog een eigen mortuarium op het kerkhof”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Samen met schepen Haegeman hebben we nu een opdracht uitgeschreven om dit mortuarium in privéhanden te geven. Zo kan deze firma instaan voor het onderhoud van het mortuarium, zodat de mensen op een serene manier afscheid kunnen nemen van hun geliefden.”