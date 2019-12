Moeder die kinderwagen laat stelen door dochter vraagt werkstraf: “Plat profitariaat” Cedric Matthys

24 december 2019

10u37 0 Lievegem Een 29-jarige vrouw is dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. C. D. liep eerdere veroordelingen op in 2010, 2012 en 2016. Toch hield dat haar niet tegen om op 19 maart 2018 opnieuw toe te slaan. Ze riskeert 12 maanden celstraf en een geldboete van 100 euro voor de diefstal van een kinderwagen in de Supra Bazar van Lovendegem.

D. zette haar dochter in bij de diefstal. De dame met Slovaakse nationaliteit legde een melkflesje en een dekentje in de kinderwagen om te laten uitschijnen dat de buggy wel degelijk van haar was, maar viel door de mand. Als uitleg verwees haar advocaat naar de moeilijke financiële situatie van zijn cliënt. “De gelegenheid maakt de dief”, zei hij. “C. zit in schuldbemiddeling. Ze had naar haar bemiddelaar gebeld, maar hij wou geen geld vrijmaken voor de kinderwagen.”

De uitleg kon het Openbaar Ministerie echter maar weinig overtuigen. “Dit is plat profitariaat”, liet de procureur verstaan. “De maatschappij probeert D. al jaren te helpen en toch zoekt ze geen werk. Dit is niet de eerste keer dat ze hier voor de rechtbank verschijnt.” De beklaagde riskeert 12 maanden celstraf en een geldboete van 100 euro. Uitspraak op 28 januari.