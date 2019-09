Mobiele fruitpers komt zaterdag naar Lovendegem Joeri Seymortier

08 september 2019

17u00 3 Lievegem De mobiele fruitpers komt op zaterdag 14 september naar Lovendegem bij Lievegem.

De mobiele fruitpers is bedoeld voor mensen die zelf fruit kweken, en het teveel aan fruit in sap willen laten persen. De mobiele fruitpers staat op zaterdag 14 september aan het gemeentemagazijn in de Kasteeldreef 90 in Lovendegem. Het fruit wordt er ter plaatse tot gepasteuriseerd sap geperst, en opgeslagen in een zogenaamde ‘zak-in-doos’ van 5 liter. Het persen gebeurt zaterdag wel enkel op afspraak. Je kan die afspraak maken bij de Oedelemse fruitperser Thijs Tanghe op 0495/73.36.70.

Info: www.mobielefruitpers.be.