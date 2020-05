Minister Bart Somers gebruikt herstelplan Lievegem als voorbeeld voor Vlaanderen Joeri Seymortier

05 mei 2020

09u58 0 Lievegem Het herstelplan van de coronacrisis dat Lievegem op tafel legt, wordt door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) als voorbeeld gesteld voor alle gemeenten in Vlaanderen.

Lievegem was in het Meetjesland de eerste gemeente met een herstelplan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Er wordt daar 500.000 euro geïnvesteerd. Minister Bart Somers heeft nu een rondschrijven gericht naar alle Vlaamse gemeenten, waarin hij het herstelplan van Lievegem als voorbeeld aangeeft. Hij doet dat naast de plannen van grootsteden Gent en Brugge. “Minister Somers bezorgde aan alle Vlaamse gemeenten een draaiboek om een ondersteuningsplan uit te werken voor de lokale handelaars en kwetsbare mensen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Mooi dat we met Lievegem naast Brugge en Gent als voorbeeld staan van gemeenten die anderen kunnen inspireren. Een dikke pluim aan iedereen die aan ons plan meewerkte. Samen dragen we verder zorg”, zegt de burgemeester nog.