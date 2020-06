Meetjesland gaat voor pure nostalgie: Maldegem en Lievegem krijgen volgende maand drive-inbioscoop Joeri Seymortier

22 juni 2020

10u00 6 Lievegem Het wordt een nostalgische zomer in het Meetjesland. Zowel in Maldegem als in Lievegem komt een drive-inbioscoop. Maldegem gaat in zee met Kinepolis, en gaat voor maar liefst vijf dagen film. Lievegem doet het enkel op de Vlaamse feestdag 11 juli met de kaskraker Safety First, maar biedt die drive-in wel gratis aan.

Maldegem trekt de registers het meest open. De gemeente had voor deze ‘coronazomer’ een drive-inbioscoop beloofd, en krijgt meteen de première van de Kinepolis on Tour. Van 3 tot 7 juli is het in Maldegem vijf dagen filmfeest. Het grote scherm komt daar in de Gentweg, op de weide tussen de straten Helle en Onderdijke. Maldegem is de eerste locatie waar 250 wagens zich mogen parkeren voor wat Kinepolis zelfs het grootste mobiele ledscherm ter wereld noemt. “We zijn vereerd dat de bioscoopketen hier een groots zomerspektakel van heeft gemaakt”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Maar vooral blij dat onze gemeente het evenement zal aftrappen. Maldegem is dromerig gelegen. Dicht bij de zee, maar toch met de charmes van het platteland. Het is de ideale setting voor dit belevingsconcept.”

FC De Kampioenen

Er komen in Maldegem meerdere kaskrakers, tot drie keer per dag. Van in de vroege uurtjes tot zonsondergang. Interstellar zet als openingsfilm meteen de toon voor een fantastische week. Ook 1917, The Lion King, Spider Man, Dirty Dancing, FC De Kampioenen 4, Bad Boys for Life, Bohemian Rhapsody, The Conjuring en ‘Fast and Furious 8’ staan op het programma in Maldegem.

Wie wil kan online tickets bestellen. Ter plekke kan je online drank en snacks aankopen en met je smartphone betalen. Het geluid van de film komt dan weer binnen via FM-transmissie. Je betaalt 25 euro per wagen. Alle info van de drive-in in Maldegem vind je op www.kinepolis.be/ontour.

Aclagro

In Lievegem komt er een eenmalige drive-in, en dat op zaterdag 11 juli. Het wordt daar een cadeau van de gemeente voor de Vlaamse feestdag. In deze coronatijden staat veiligheid voorop, en daarom wordt om 20 uur gekozen voor de Vlaamse succesfilm Safety First. “Lievegem viert de Vlaamse feestdag met een heuse drive-incinema”, lanceert burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Op zaterdag 11 juli om 20 uur wordt op het terrein van Aclagro langs de Grote Steenweg 13 in Zomergem de film ‘Safety First – The Movie’ vertoond. De drive-incinema wordt gratis aangeboden, maar reserveren is wel verplicht.”

Reserveren voor de film in Lievegem kan via reservaties.lievegem.be. Wie drank of versnaperingen wil, moet die zelf meebrengen. Info over het project Lievegem krijg je bij het Team Cultuur op 09/396.23.00.