Meer aandacht voor oudste bevolkingsgroep: Lievegem krijgt seniorenconsulent Joeri Seymortier

26 december 2019

09u32 0 Lievegem De gemeente Lievegem gaat een seniorenconsulent aanwerven. Hij of zij wordt het aanspreekpunt voor de senioren.

Waarschoot, Zomergem en Lovendegem hebben al langer een jeugdconsulent. “De groep senioren groeit, dus daarom gaan we in Lievegem nu ook voor een seniorenconsulent”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Opnieuw een voordeel van de fusie, want het is maar omdat we nu een grotere gemeente zijn dat de mogelijkheid tot de aanwerving van een seniorenconsulent er is. Die ambtenaar wordt in eerste instantie het aanspreekpunt voor alle senioren in de gemeente. Hij of zij zal ook helpen om een echt seniorenbeleid uit te bouwen in Lievegem. We gaan nog meer inzetten op senioren passend informeren, senioren digitaal maken, speciale activiteiten voor senioren organiseren, en we gaan ook acties rond dementie uitwerken. Ook op andere domeinen zal gewerkt worden, om het leven voor senioren in Lievegem comfortabeler te maken. Wat zoal? Ik denk aan extra rustbanken in de gemeente, het plaatsen van AED-toestellen of hartstarters, voetpaden beter onderhouden, sociale woningen voorzien en ook voor gemeentelijke dienstverlening aan huis zorgen”, zegt de burgemeester nog.