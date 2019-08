Maya (21) en Louise (21) mogen dagje meedraaien als roadie voor Laura Tesoro Kristof Vereecke

11 augustus 2019

12u04 0 Lievegem Roadie voor één dag. Voor Laura Tesoro-fans Maya Swankaert (21) en Louise De Beule (21) uit Eeklo werd de droom werkelijkheid tijdens Rijvers Festival. Ze mochten zich samen met de crew uit de naad werken voor Laura en haar begeleidingsband. Laura zag dat het goed was: “Het is de eerste keer dat ik zo twee knappe dames in mijn crew heb. Van mij mogen ze blijven!”

Maya Swankaert is al een tijdje grote fan van Laura Tesoro. “Ik word altijd heel vrolijk als ik haar bezig zie op het podium. Ze is ook maar twee jaar ouder dan mij. We zouden vriendinnen kunnen zijn.”

Badkuipen

Daarom schreef Maya zich ook in voor de wedstrijd ‘Roadie voor één dag’. “Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen. Normaal ben ik heel slecht in dat soort wedstrijden. Zeker als er schiftingsvragen aan te pas komen.” Toch stonden Maya en haar vriendin Louise samen met ‘badkuipen’ te sleuren achter het hoofdpodium van Rijvers Festival. “Een badkuip is blijkbaar festivaltaal voor een flightcase”, leren Maya en Louise erg snel bij. Ze mogen meehelpen de drum opzetten. “Best een grote verantwoordelijkheid. Stel je voor dat er tijdens het optreden iets misgaat met die drum. Ik mag het niet gedroomd hebben.”

Speciaal plekje

Sleuren met badkuipen is ook best inspannend. “Een mens moet er wat voor over hebben om zijn favoriete artieste te ontmoeten. Al valt dat zweten best wel mee”, lachen de twee meisjes. Eenmaal het podium opgesteld is, krijgen de twee ook de kans Laura Tesoro zelf te ontmoeten. De drie lijken het onmiddellijk goed te kunnen vinden. “Het is de eerste keer dat ik zo twee knappe dames in mijn crew heb”, lacht Laura. “Van mij mogen ze gerust blijven.” Laura blikt ook even met hen vooruit naar het optreden. “Het is mijn tweede keer hier op Rijvers. Het is hier altijd supergezellig. Het wordt vast een leuke show.” Maya en Louise mogen de show mee volgen achter het podium. Het wordt een onvergetelijke ervaring. “Die ‘All Area-badge’ krijgt een speciaal plekje. Deze dag gaan we niet snel vergeten. En Laura is zo’n toffe! Meisjes aan de macht!”