Maxi Jazz van Faithless zegt af voor Rijvers Festival in Zomergem Joeri Seymortier

25 juni 2019

08u16 0 Lievegem Het Rijvers Festival in Zomergem zal het in het weekend van 10 augustus moeten doen zonder het geplande optreden van Maxi Jazz, de frontman van de vroegere hitgroep Faithless.

“Maxi Jazz zegt alle optredens tot eind augustus af, zowel in binnen- als in buitenland”, zeggen de organisatoren van Rijvers Festival. “De man kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Dat heeft zijn management ons laten weten. Ook zijn optreden op Rijvers Festival kan daardoor niet doorgaan. We vinden dat heel jammer, maar begrijpen dat zijn gezondheid belangrijk is, en voor alles gaat. We wensen Maxi Jazz veel beterschap in deze moeilijke periode.”

Het Rijvers Festival gaat op zoek naar een nieuwe grote naam om Maxi Jazz te vervangen. “We houden ons publiek verder op de hoogte, want we blijven natuurlijk vast van plan het grootste feestje ooit te bouwen op Rijvers Festival 2019”, klinkt het nog.