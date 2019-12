Martinuskoor Zomergem heeft voortaan professionele dirigent: Léon-Bernard Giot op 14 december voor het eerst te zien Joeri Seymortier

07 december 2019

12u08 0 Lievegem Het Martinuskoor Zomergem uit Lievegem heeft voortaan een professionele dirigent. Léon-Bernard Giot uit Melle gaat het koor voortaan leiden.

Het vierstemmig gemengd koor uit Zomergem werd gesticht in 1978 door Rik Van Nuffel. Hij leidde het koor tot 2005. Nadien volgden nog vier koorleiders elkaar op. Nu neemt Léon-Bernard Giot uit Melle de fakkel over. “Onze nieuwe dirigent kwam eerder al in onze gemeente concerteren met zijn toenmalig orkest Dolce Legato uit Gent”, zegt voorzitter Rosine De Rijcke. “In 2016 kreeg hij de hoogste kerkelijke onderscheiding van Paus Franciscus, met name het Gouden Kruis Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn jarenlange activiteiten als kerkmusicus. In 2017 mocht hij in Parijs de Gouden Medaille ontvangen van de academische vereniging Arts-Sciences-Lettres, voor zijn werk als dirigent en zangpedagoog.”

Het koor gaat ondertussen op zoek naar nieuwe kandidaat-zangers die zich willen aansluiten. Elke donderdagavond is er repetitie. De nieuwe dirigent wordt op zaterdag 14 december om 17 uur verwacht in Zomergem voor het allereerste concert en meezingavond, in samenwerking met De Verenigde Koren.

Kaarten voor het concert kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Wie wil aansluiten bij het koor, kan contact opnemen op 09/372. 54.12 of rderijcke@telenet.be.