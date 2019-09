Maria Lippens viert 103de verjaardag in rusthuis Waarschoot: “De oude dag? Die moet je nemen zoals hij komt” Joeri Seymortier



14u59 0 Lievegem Maria Lippens heeft woensdag haar 103de verjaardag gevierd in het rusthuis De Linde in Waarschoot, waar ze nu al zes jaar woont.

Burgemeester Tony Vermeire en zijn collega’s van Lievegem gingen bij de kranige jarige op bezoek. Maria was de oudste van negen kinderen. Haar moeder stierf vroeg, en ze moest zo voor iedereen en de boerderij op het Eeksken zorgen. Ze trouwde met Michel Dhooge, maar die overleed in 1995. Maria en Michel kregen vijf kinderen, maar dochter Lucie overleed toen ze twee jaar oud was. Bijna elke dag maakt ze nu nog een wandeling naar het dorp, leest ze de krant en lost ze kruiswoordraadsels op. “De oude dag komt natuurlijk niet alleen. Je moet die nemen zoals hij komt”, relativeert Maria.