Man lost schoten op ex-vriendin maar raakt haar moeder: dader woensdag voor rechter Wouter Spillebeen

09 maart 2020

16u12 0 Lievegem De man die in oktober De man die in oktober schoten loste naar de rijdende wagen van zijn ex-vriendin in Lievegem (Lovendegem) en daarbij haar moeder raakte, moet komende woensdag voor de rechtbank verschijnen. Hij staat terecht voor poging moord en verboden wapendracht. Omdat de zaak voor het eerst voorkomt, zal die waarschijnlijk uitgesteld worden naar een latere datum.

Verdachte L.P. trok op zondag 13 oktober eerst naar het huis van de ouders van zijn ex-vriendin. Haar 76-jarige vader was rond 18.15 uur alleen thuis toen hij ineens een luide knal hoorde. In de ruit aan de straatkant zat een kogelgat. “Ik had op straat de ex-vriend van mijn dochter herkend en vreesde dat hij het op haar gemunt had”, vertelde de man aan onze krant. “Ik heb meteen de politie gebeld en daarna mijn vrouw en dochter.”

Kogel in onderarm

De twee vrouwen verscholen zich een tijd lang in het huis van de dochter in de Centrumstraat, maar toen ze toch vertrokken, kruisten ze de schutter. “De wagen werd onder vuur genomen vanuit een ander voertuig”, volgens het parket Oost-Vlaanderen. “De passagier van de wagen, een 74-jarige vrouw, raakte gewond. De 52-jarige vrouw die ook in de wagen zat, bleef ongedeerd.”

De moeder kreeg een kogel in haar onderarm. “Ik denk dat L. op mijn dochter mikte”, zei de vader kort na de feiten. “Mijn vrouw bloedde erg en ze zat te beven van de schrik.” De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht ter verzorging. Ze verkeerde niet in levensgevaar. “Ze kon even goed in haar hoofd geraakt zijn”, aldus de vader.

Die nacht nog werd verdachte L. opgepakt in Serskamp. Op 15 oktober werd hij op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die liet hem aanhouden op verdenking van poging moord en verboden wapendracht. Hij zit sindsdien in voorhechtenis.

Relatiebreuk

Intussen is het gerechtelijk onderzoek naar de schietincidenten afgerond. De verdachte werd door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Komende woensdag staat de zaak voor de eerste keer op de agenda. Naar alle waarschijnlijkheid zal de zaak uitgesteld worden zodat de partijen de kans krijgen om conclusies op papier te zetten.

Het motief achter de schietpartijen zou zijn dat L. de stukgelopen relatie niet kon verwerken. “Ik kan niet zeggen of hij eerder al gewelddadig was geweest, maar we wisten wel dat hij meerdere vuurwapens bezit”, wist de vader. De verdachte had enkele dagen voor het schietincident nog naaktfoto’s van zijn ex-vriendin op Facebook geplaatst met daarbij het woord ‘gedaan’, wat erop wijst dat hij het moeilijk had met de relatiebreuk. Nadien werden de foto’s weer verwijderd en verontschuldigde L. zich voor zijn gedrag.