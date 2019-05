Man die uit ringvaart gehaald werd met geweld omgekomen tvc

Bron: Belga 0 Lievegem Een 40-jarige Albanese man van wie het lichaam vorige week maandag uit de ringvaart gehaald werd in het Oost-Vlaamse Vinderhoute, een deelgemeente van Lievegem, is met geweld om het leven gekomen. Daar zijn aanwijzingen voor, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam werd ontdekt door een voorbijganger ter hoogte van de Speybrug in Vinderhoute. De brandweer haalde het lijk uit het water en waarschuwde de politie en het parket. Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk kwaad opzet is. "Er zijn aanwijzingen dat de man met geweld om het leven is gekomen", zegt het parket.

Het slachtoffer is een 40-jarige man met de Albanese nationaliteit. Volgens sommige bronnen zou het slachtoffer in plasticfolie zijn gewikkeld, schrijft Het Nieuwsblad, maar het parket kan dat niet bevestigen. "Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er in huidig stadium geen verdere info meegeven worden.”