Maand hinder door werken op N9 aan Bierstal Lovendegem Joeri Seymortier

20 januari 2020

11u08 0 Lievegem Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt de komende weken op de Grote Baan (N9) in Lovendegem bij Lievegem. Ter hoogte van Bierstal en de Koning Leopoldstraat is er een maand hinder.

Eerder werd aan het kruispunt van de Grote Baan (N9) met de Koning Leopoldstraat en Bierstal een middeneiland aangelegd. Nu start de aannemer met de verdere aanpassingen en legt er nieuwe, vrijliggende fietspaden aan om de fietsveiligheid bij het oversteken te verhogen op dit kruispunt. Aan de kant van Bierstal (richting Eeklo) komt er een nieuwe bushaltehaven met een verhoogd perron om het comfort bij het opstappen te verbeteren.

Tijdens de eerste fase die nu opgestart wordt, werkt de aannemer aan de kant van de Koning Leopoldstraat. Dat is aan het kant van het kanaal. Alle verkeer rijdt langs de werfzone. Het verkeer richting Gent beschikt op de N9 over één rijstrook. Ook de fietsers richting Eeklo rijden langs de werfzone. Enkel de fietsers richting Gent rijden om via Bilksken en de Koning Leopoldstraat. Het verkeer kan wel niet van de N9 naar de Koning Leopoldstraat inrijden, en moet verder doorrijden via Bilksken.

Tweede fase

De eerste fase moet twee weken duren. Wanneer de aannemer nadien aan de andere kant werkt, blijft alle verkeer richting Eeklo rijden langs de werfzone. Het verkeer richting Gent moet vanaf dan omrijden via Bilksken en de Koning Leopoldstraat. Ook tijdens deze fase blijft het niet mogelijk om de Koning Leopoldstraat in te rijden vanop de N9.