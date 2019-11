Luc Maddelein schrijft eerste roman: ‘De Grote Dodendans’ Joeri Seymortier

04 november 2019

11u49 0 Lievegem Luc Maddelein uit Waarschoot waagt zich aan zijn eerste roman, en die heet ‘De Grote Dodendans’.

Maddelein schreef eerder al drie non-fictie boeken: ‘Naar Leutegemkermis’, ‘Toen was het leven nog heel gewoon!’ en ‘Sterke Vrouwen en Straffe Mannen’. Nu waagt de schrijver zich aan een eerste roman. “Ik baseer mij op het Eerste Wereldoorlog-dagboek van soldaat Omer Roegiers uit Waarschoot, dat pas anderhalf jaar geleden boven water kwam”, zegt Luc Maddelein. “Ik was van mijn sokken geblazen toen ik dat dagboek las. Het dagboek loopt vanaf de eerste dag van de oorlog, 4 augustus 1914, tot negen maanden na de Wapenstilstand van 11 november 1918. Het verhaal is zo sterk dat het een roman verdiende.”

‘De Grote Dodendans’ telt 330 bladzijden, is rijk geïllustreerd met originele tekeningen, en kost 25 euro. Per verkocht exemplaar gaat 5 euro naar een project voor blinde kinderen in Togo. Het boek wordt op vrijdag 8 november om 19.30 uur voorgesteld in het cultureel centrum van Waarschoot. Op zondag 10 van 10 tot 18 uur, en maandag 11 november van 13 tot 18 uur, kan je in het CC ook naar de tentoonstelling ‘Waarschoot in de Eerste Wereldoorlog’. Daar is het boek ook te koop.

Info: luc.curieus@gmail.com.