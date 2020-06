Luc (67) uit Lievegem mag AZ Alma verlaten na 11 weken vechten tegen corona: “Nu nog die verjaardag én huwelijksverjaardag inhalen” Joeri Seymortier

17 juni 2020

16u30 5 Lievegem Luc Blancke (67) uit Lovendegem bij Lievegem heeft woensdag het AZ Alma in Eeklo mogen verlaten, nadat hij daar elf weken geleden opgenomen werd met corona.

Luc vertrok niet zomaar uit het ziekenhuis. Zijn vrienden van de badmintonclub De Fretterkes zorgden voor applaus, en er was een serenade van zijn doedelzakvrienden. Ook de medewerkers van de afdeling waar Luc verbleef kwamen hun ‘trouwste patiënt’ uitwuiven. “Van die elf weken heb ik er vier in coma gelegen”, zegt Luc. “Daardoor miste ik mijn eigen verjaardag en mijn huwelijksverjaardag. Maar die momenten zullen we nu zeker nog inhalen. Mijn familie en ik zijn de artsen en medewerkers van het ziekenhuis echt dankbaar. Het was ook voor hen dat de doelzakken schalden. Een bijzondere dank voor Griet Van Zele van de sociale dienst van het ziekenhuis. Zij heeft de familie in deze moeilijke periode op een prachtige manier bijgestaan.”