Lovendegemse Bastards organiseren zondag ‘Schijt je rijk’ Joeri Seymortier

19 december 2019

08u52 9 Lievegem Het is zo oud als de straat, maar in Lovendegem wagen ze zich op zondag 22 december nog eens aan het spel ‘Schijt je rijk’.

Zondag organiseren de Lovendegemse Bastards voor het vijfde jaar op rij het spel ‘Schijt je rijk in je wijk’. Naar goede gewoonte kan je naast het nuttigen van drank en spijs ook je geld inzetten op dat spelletje. Dit jaar hebben de Lovendegemse Bastards De Triangel als goed doel gekozen, om een deel van hun opbrengst aan te schenken.

Er is de hele middag animatie rond het Tempelhof in Lovendegem bij Lievegem. Er is gratis kindergrime, er staat een springkasteel, en om 15 uur is er de voorstelling ‘Kabouterland in gevaar’ van poppentheater Sloeber. Om 16 uur wordt de koe vrijgelaten in de weide. Terwijl er gewacht wordt op ‘de drop’ kan je snuisteren in de kraampjes van lokale ondernemers en genieten van een hapje en een drankje.

Info: www.lovendegemsebastards.be of de Facebookpagina.