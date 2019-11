Lingerie La Luna Waarschoot zamelt beha’s in voor goede doel: ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’ Joeri Seymortier

02 november 2019

14u52 0 Lievegem Lingerie La Luna uit de Stationsstraat in Waarschoot neemt deze maand opnieuw deel aan de actie ‘Vrouwen ondersteunen Vrouwen’.

Zeventig lingeriedames in Vlaanderen bundelen in de maand november de krachten om zoveel mogelijk oude, maar nog draagbare beha’s in te zamelen. Doel van de actie is deze lingerie te verdelen via de winkels van Oxfam, en zo vrouwen die moeilijker toegang hebben tot kwaliteitsvolle beha’s, te ondersteunen. Onder de slogan ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’ zamelen de deelnemende lingeriezaken in november zoveel mogelijk beha’s in.

Oude, nog bruikbare beha’s kunnen ingeleverd worden tot 30 november bij Lingerie La Luna, Stationsstraat 73 in Waarschoot. In ruil krijgen klanten een bon van 10 euro die ze kunnen besteden bij een volgende aankoop. De opbrengst van de verkochte tweedehands beha’s gaat integraal naar Oxfam-projecten wereldwijd.

De lijst van deelnemende winkels vind je op de Facebookpagina ‘vrouwenondersteunenvrouwen’.